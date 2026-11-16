Lia Olguța Vasilescu propune regionalizarea României pe structura ADR-urilor și respinge ideea curților de apel

Lia Olguța Vasilescu a propus ca reorganizarea administrativ-teritorială a României să pornească de la structura celor opt Agenții pentru Dezvoltare Regională, respingând varianta bazată pe curțile de apel.
Vicepreședintele PSD, Dragoș Benea, a declarat luni, 16 noiembrie, că reforma teritorială pregătită de partid trebuie să includă și reducerea numărului de județe. Europarlamentarul, care conduce grupul de lucru din partid pe acest subiect, a afirmat pentru G4Media: „Dacă nu atacăm și reforma județelor, degeaba ne-am apucat, mai bine stăteam acasă”.
În replică la această propunere, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a prezentat o variantă alternativă. Potrivit acesteia, România ar putea fi reorganizată pe baza celor opt regiuni de dezvoltare existente, care funcționează deja pentru coordonarea politicilor regionale și gestionarea fondurilor europene.
Simplificarea administrației pentru absorbția fondurilor europene
Primarul Craiovei consideră că principalul obiectiv al unei eventuale regionalizări ar trebui să fie reducerea birocrației și facilitarea accesării banilor europeni. Ea a explicat că proiectele care implică mai multe județe sunt adesea îngreunate de proceduri administrative complexe.
Ca exemplu, Vasilescu a invocat un contract de aducțiune de apă inaugurat recent la Craiova, derulat pe teritoriul a două județe. Potrivit edilului, investiția a durat 13 ani, dintre care șapte au fost consumați doar de procedurile birocratice.
Nicio decizie luată privind modelul curților de apel
Lia Olguța Vasilescu a respins ideea că autoritățile ar fi stabilit deja un model de reorganizare bazat pe structura curților de apel, variantă vehiculată recent în spațiul public.
Președintele Asociației Municipiilor din România a precizat că există opinii diferite în rândul primarilor privind comasarea localităților. Unii edili doresc includerea zonelor metropolitane în marile orașe, în timp ce alții preferă comasări limitate sau menținerea actualelor delimitări administrative.
Orașele și comunele vor fi implicate în discuțiile viitoare pentru a se ajunge la o soluție larg acceptată. În prezent, România este organizată în 41 de județe și municipiul București, alături de cele opt regiuni de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și București-Ilfov. Acestea din urmă nu sunt unități administrativ-teritoriale cu personalitate juridică, ci structuri de planificare.