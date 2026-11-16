Lia Olguța Vasilescu propune regionalizarea României pe structura ADR-urilor și respinge ideea curților de apel

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 nov. 2026, 15:55

Lia Olguța Vasilescu a propus ca reorganizarea administrativ-teritorială a României să pornească de la structura celor opt Agenții pentru Dezvoltare Regională, respingând varianta bazată pe curțile de apel.

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