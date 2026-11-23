Adriana Ungureanu, consiliera liberală mazilită de Ilie Bolojan în scandalul tortului, a anunțat duminică seara, în exclusivitate la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, că va contesta în instanță decizia de excludere din partid. Ea a declarat că, după 25 de ani de activitate în Partidul Național Liberal, a aflat despre această măsură prin intermediul unui comunicat.
Adriana Ungureanu: ”Mă voi judeca cu Bolojan că m-a dat afară”
Nu am putut vorbi cu dumneavoastră de atunci, pentru că în acele ore plângeam. După 25 de ani de Partidul Național Liberal, în care n-am vrut să plec niciodată de aici și nici acum nu vreau să plec, dar nu am încotro. Acum mă voi judeca sau ce voi face, când voi primi hârtia. Aștept să primesc probabil o hârtie. În Partidul Național Liberal am fost 25 de ani
a declarat Adriana Ungureanu, la Realitatea PLUS.
Consiliera mazilită de Bolojan a explicat că, de ani de zile, obișnuiește să le ofere colegilor din partid torturi, prăjituri și cozonaci la petrecerile organizate cu ocazia sărbătorilor și a diferitelor evenimente.
Eu în fiecare an le ofer colegilor mei la petreceri de 1 martie, la petrecerile de Crăciun, la orice petrecere, la orice, îmi face plăcere de atâția ani de când am cofetăria, să le ofer torturi, prăjituri, cozonaci de la mine. Am făcut campanii inclusiv, în iulie 2020, când era COVID-ul în floare și eu eram pe străzi și toată lumea zicea că sunt, știți, dilimachie, ce caut aici. Și asta vreau să vă spun. De fiecare dată am făcut cu mult drag aceste campanii și am făcut pentru că eu sunt liberală. Eu nu pot să fiu nici trădătoare, nici mojică, nici nimic
a mai spus acesta.
Adriana Ungureanu: ”M-am trezit doar că sunt exclusă seara printr-un comunicat”
Mai mult, fosta liberală a povestit că a aflat despre excluderea din PNL printr-un comunicat primit seara, moment în care a izbucnit în lacrimi, fiind consolată de copii și nepoți.
Eu m-am trezit doar că sunt exclusă seara printr-un comunicat. Chiar nu-mi venea să cred. Îmi dăduse lacrimile. Copiii mei au venit cu nepoții la mine, eu plângeam. Ei ziceau: Vivi, nu mai plânge, Vivi, nu mai plânge, că noi te iubim
a transmis ea.
Adriana Ungureanu: ”Am oferit un tort și a căzut cerul peste PNL”
Totodată, fosta consilieră PNL a ținut să menționeze că a adus numeroase voturi partidului și că a primit mesaje de susținere din partea colegilor, care i-au transmis că îi vor rămâne alături și că ar putea pleca din partid dacă ea va renunța.
Dacă am oferit un tort din partea mea ca antreprenor înseamnă că a căzut cerul pe PNL. Am adus foarte multe voturi și, în primul rând, am primit mesaje de la colegii mei din partid în care spun că ei rămân alături de mine și totuși să nu renunț, că dacă plec eu pleacă și ei, pentru că ei nu vor să mai stea lângă cineva care nu înțelege ceea ce este ideea de om
a conchis Adriana Ungureanu.