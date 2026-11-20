Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 nov. 2026, 10:22

Consiliera locală PNL Craiova Adriana Ungureanu a fost suspendată din toate funcțiile politice deținute în organizație și exclusă din grupul consilierilor liberali din Consiliul Local, după o decizie adoptată joi de Biroul Politic Local al partidului. Măsura vine la o zi după ce aceasta i-a oferit primarului PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, un tort de ziua de naștere, reprezentând Târgul de Crăciun din municipiu. Conducerea PNL Craiova susține însă că sancțiunea a fost determinată de încălcarea repetată a disciplinei de partid în Consiliul Local.

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