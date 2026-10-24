Drone de peste un milion de lei, fără acte, descoperite la podul Calafat–Vidin. Șoferul a fost amendat cu 15.000 de lei

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:45

Inspectorii vamali și polițiștii de frontieră au găsit 24 de drone cu sisteme de termoviziune, în valoare de peste un milion de lei, într-o autoutilitară înmatriculată în Bulgaria. Mașina a fost oprită pentru control lângă podul Calafat–Vidin, a anunțat Autoritatea Vamală Română. Șoferul nu a avut documente care să justifice proveniența dronelor. A fost amendat cu 15.000 de lei, iar dronele au fost confiscate.

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