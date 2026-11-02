Polițist din Dolj în stare gravă după ce s-a împușcat cu arma din dotare

Publicat 2 nov. 2026, 15:36 Sursă jurnnaluldearges

Un polițist de 25 de ani din județul Dolj se află în stare gravă la Spitalul Județean din Craiova, după ce s-a împușcat în cap cu arma din dotare. Incidentul a avut loc marți, 2 noiembrie.

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