Polițist din Dolj în stare gravă după ce s-a împușcat cu arma din dotare

Un polițist de 25 de ani din județul Dolj se află în stare gravă la Spitalul Județean din Craiova, după ce s-a împușcat în cap cu arma din dotare. Incidentul a avut loc marți, 2 noiembrie.
Agentul, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj (IPJ) din 2022, se afla în concediu medical de două luni din cauza unei depresii severe, potrivit informațiilor prezentate de Știrile ProTV. În această perioadă, i-au fost impuse restricții privind portul și folosirea armamentului.
La revenirea la serviciu, polițistul s-a prezentat la sediul Poliției din Bechet pentru a-și recupera pistolul. Arma i-a fost înmânată de agentul de serviciu, deși restricțiile erau încă în vigoare.
Ulterior, tânărul s-a împușcat în propriul autoturism, parcat în apropierea instituției. A fost transportat la Spitalul Județean din Craiova, unde este internat la terapie intensivă, în stare gravă.
Verificări interne
Biroul de Control Intern al IPJ Dolj a declanșat verificări pentru a stabili dacă au fost respectate procedurile și cum a fost posibil ca agentul să primească arma. Potrivit aceleiași surse, polițistul trecuse ultima evaluare psihologică în iunie 2025.