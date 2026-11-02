Caz grav la Poliția Bechet! Un agent de 25 de ani a fost găsit împușcat

Anchetă la Poliția Bechet după ce un agent de 25 de ani a fost găsit împușcat. Tânărul ar fi primit arma de serviciu deși nu mai avea acest drept.
Un incident grav a declanșat o anchetă la Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, după ce un polițist în vârstă de 25 de ani a fost găsit împușcat în fața sediului Poliției Bechet. Mai mulți agenți sunt verificați de superiori, după ce tânărului i-ar fi fost încredințat pistolul de serviciu, deși nu mai avea dreptul să poarte armă.
Potrivit informațiilor publicate de Digi24, agentul ar fi fost internat recent într-o unitate de psihiatrie, împrejurare care ar fi dus la pierderea dreptului de a utiliza arma din dotare.
Polițist de 25 de ani, găsit împușcat în fața sediului Poliției Bechet
Cazul a atras atenția conducerii IPJ Dolj, în special din cauza modului în care tânărul a ajuns să primească arma de serviciu.
Deși nu ar mai fi avut dreptul să poarte pistolul, agentul ar fi primit arma de la colegii săi. Potrivit informațiilor apărute până acum, acesta nu și-ar fi anunțat colegii despre restricțiile existente.
În același timp, polițiștii care i-au încredințat arma nu ar fi verificat documentele și situația acestuia înainte de predarea pistolului.
Ulterior, tânărul a fost găsit împușcat în fața sediului Poliției Bechet.
Agentul ar fi fost internat la psihiatrie. De ce nu mai avea dreptul să poarte armă
Un element important al anchetei îl reprezintă situația medicală a polițistului. Conform informațiilor relatate de Digi24, agentul ar fi fost recent internat într-o unitate de psihiatrie.
Această situație ar fi atras pierderea dreptului de a purta și utiliza arma de serviciu.
Anchetatorii trebuie să stabilească dacă informațiile referitoare la situația agentului au fost transmise instituției și dacă persoanele responsabile de gestionarea armamentului cunoșteau restricțiile existente.
De asemenea, urmează să fie clarificat dacă au fost respectate procedurile interne înainte ca pistolul să ajungă în posesia tânărului.
Mai mulți polițiști, verificați de conducerea IPJ Dolj
Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a dispus verificări prin structurile competente, pentru a stabili cum a fost posibil ca un agent fără drept de port și folosire a armei să primească pistolul de serviciu.
Ancheta vizează mai mulți polițiști din cadrul Poliției Orașului Bechet și urmărește identificarea eventualelor nereguli în respectarea procedurilor privind încredințarea armamentului.
La finalul verificărilor, conducerea IPJ Dolj urmează să decidă ce măsuri se impun în cazul persoanelor care vor fi găsite responsabile.
Până la clarificarea tuturor împrejurărilor, rămân în atenția anchetatorilor atât modul în care agentul a primit arma, cât și responsabilitatea celor care trebuiau să verifice dreptul acestuia de a o purta.