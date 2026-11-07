Rusia a lansat un nou atac asupra Kievului cu rachete balistice și drone
Război în Ucraina
Rusia a lansat un nou atac asupra Kievului cu rachete balistice și drone. Un pod important peste Nipru a fost avariat, iar cinci persoane au fost rănite.
Kievul a fost din nou ținta unui atac rusesc de amploare, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 6-7 noiembrie. Forțele ruse au lansat mai multe valuri de rachete balistice asupra capitalei Ucrainei, în paralel cu atacuri cu drone. În urma bombardamentelor, un important pod peste fluviul Nipru a fost avariat, iar circulația rutieră a fost suspendată în ambele direcții.
Atacul a avut loc la doar câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase că Rusia pregătește noi lovituri asupra infrastructurii energetice, podurilor și obiectivelor civile din Ucraina.
Podul de Nord din Kiev, avariat în urma atacului rusesc
Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a anunțat că Podul de Nord (Pivnichnyi), una dintre principalele legături de transport peste Nipru, a suferit avarii în urma atacului.
Circulația a fost închisă în ambele sensuri, în timp ce echipele specializate au început evaluarea pagubelor. Măsura afectează o arteră importantă pentru locuitorii Kievului, care asigură legătura între cele două maluri ale fluviului.
Autoritățile nu au prezentat încă o evaluare completă a distrugerilor și nici un termen clar pentru reluarea traficului.
Mai multe valuri de rachete balistice au vizat capitala Ucrainei
Atacul rusesc s-a desfășurat în mai multe etape, în cursul nopții de 6 spre 7 noiembrie. Forțele aeriene ucrainene au avertizat în repetate rânduri asupra apropierii rachetelor balistice, iar exploziile au fost auzite în mai multe zone ale capitalei.
Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile locale, cel puțin cinci persoane au fost rănite în Kiev, printre victime aflându-se și o adolescentă de 14 ani. Două persoane au avut nevoie de spitalizare.
Resturi rezultate în urma atacurilor au provocat pagube unor clădiri rezidențiale din districtul Solomianskyi. De asemenea, au fost semnalate avarii la o grădiniță și la o clădire nerezidențială.
Zelenski avertizase asupra unor noi atacuri asupra infrastructurii Ucrainei
Cu câteva ore înainte de bombardamente, președintele Volodimir Zelenski anunțase că serviciile de informații au indicii privind pregătirea unei noi operațiuni rusești împotriva infrastructurii critice.
Liderul de la Kiev avertizase că printre posibilele ținte se numără instalațiile energetice, podurile peste Nipru și infrastructura civilă.
Potrivit acestuia, armata ucraineană se pregătește să contracareze noile atacuri, însă apărarea infrastructurii strategice reprezintă o provocare majoră.
Atacurile rusești pun presiune pe infrastructura energetică a Kievului
Noile bombardamente au loc într-un moment dificil pentru capitala ucraineană, care se confruntă deja cu probleme importante în alimentarea cu energie electrică, apă și căldură.
În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, iar apropierea sezonului rece amplifică riscurile pentru populație.
Avarierea podurilor peste Nipru poate complica suplimentar transportul și deplasarea locuitorilor între cele două părți ale capitalei. Aceste structuri reprezintă artere esențiale pentru circulația zilnică și pentru funcționarea orașului.
Situația rămâne în evoluție, iar autoritățile ucrainene continuă să evalueze consecințele atacului rusesc din noaptea de 6 spre 7 noiembrie.
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