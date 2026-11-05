Livrator atacat cu spray lacrimogen în Craiova. Un adolescent de 16 ani, reținut

Publicat 5 nov. 2026, 14:40 Sursă Realitatea.Net

Un livrator de mâncare a fost atacat cu spray lacrimogen de trei adolescenți, în timp ce încerca să recupereze o comandă pe care aceștia i-ar fi furat-o. Incidentul s-a petrecut în Craiova, iar victima este un tânăr de origine siriană. Unul dintre suspecți, în vârstă de 16 ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tâlhărie calificată.

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