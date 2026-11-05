Livrator atacat cu spray lacrimogen în Craiova. Un adolescent de 16 ani, reținut

Un livrator de mâncare a fost atacat cu spray lacrimogen de trei adolescenți, în timp ce încerca să recupereze o comandă pe care aceștia i-ar fi furat-o. Incidentul s-a petrecut în Craiova, iar victima este un tânăr de origine siriană. Unul dintre suspecți, în vârstă de 16 ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tâlhărie calificată.
Livratorul a fost atacat pe o stradă din Craiova
Fapta s-a petrecut în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie. Livratorul ajunsese la adresă pentru a preda o comandă de mâncare, însă, în loc să primească pachetul, ar fi fost deposedat de acesta de trei tineri.
Bărbatul a încercat să își recupereze comanda, moment în care unul dintre adolescenți a pulverizat asupra sa spray lacrimogen.
Conform unor informații apărute în presa locală și preluate de publicațiile naționale, comanda ar fi fost plasată printr-o aplicație de livrări, iar tinerii nu ar fi intenționat să o plătească.
Trei adolescenți au fost identificați de polițiști
În urma verificărilor, polițiștii Secției 4 Craiova au reușit să identifice trei tineri, cu vârste de 14, 15 și 16 ani, bănuiți că ar fi participat la incident. Toți au fost conduși la sediul poliției pentru audieri.
În urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, adolescentul de 16 ani a fost reținut pentru 24 de ore.
Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Potrivit comunicării poliției, urma să fie prezentat procurorului cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.
Adolescentul este cercetat pentru tâlhărie calificată
Dosarul este instrumentat pentru infracțiunea de tâlhărie calificată. Ancheta urmează să stabilească exact contribuția fiecăruia dintre cei trei minori la comiterea faptei și împrejurările în care livratorul a fost atacat.
Până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.