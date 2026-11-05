Ministrul Fondurilor Europene: 3,4 miliarde de euro din PNRR riscă suspendarea

Publicat 5 nov. 2026, 09:48 Sursă romaniatv

România riscă suspendarea a 3,4 miliarde de euro din PNRR pentru neîndeplinirea unor jaloane, potrivit ministrului Fondurilor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu.

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