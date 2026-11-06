Ministrul Mediului: S-au pierdut miliarde de euro din PNRR

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 nov. 2026, 07:35

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a avut la dispoziție fonduri de peste 3,6 miliarde de euro prin PNRR, din care a reușit să acceseze puțin peste 1,3 miliarde de euro, a declarat, joi, la Petroșani, ministrul de resort, Natalia Intotero.

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