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Nicușor Dan: Votul procurorului general în CSM împotriva propriei investigări nu constituie conflict de interese

Nicușor Dan

Nicușor Dan

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 nov. 2026, 21:52

Nicușor Dan a declarat joi seară că decizia procurorului general Cristina Chiriac de a vota împotriva investigării sale în CSM nu reprezintă un conflict de interese, ci exercitarea unei competențe legale.

Președintele României, Nicușor Dan, a răspuns joi seară, din Dublin, la întrebările jurnaliștili privind poziția sa față de votul exprimat de procurorul general Cristina Chiriac în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Șeful statului se afla în Irlanda pentru participarea la summitul Comunității Politice Europene.

Întrebat de jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu despre interpretarea situației în care Cristina Chiriac a votat împotriva propunerii ca Secția de Procurori a CSM să sesizeze Inspecția Judiciară pentru cercetarea unei presupuse ingerințe comise de ea însăși, Nicușor Dan a susținut că este vorba despre o procedură legală.

După incidentul cu jurnalistul Ovidiu Vanghele, o întrebare tot rămâne. Doamna procuror general, Cristina Chiriac, numită de dumneavoastră în funcție pe 8 aprilie, a votat în Secția de Procurori a CSM, din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară pentru a cerceta o presupusă ingerință comisă chiar de dânsa. Deci, dânsa a votat împotriva propunerii ca dânsa să fie cercetată. Dumneavoastră cum interpretați situația aceasta?

a întrebat Laurențiu Ungureanu, jurnalist HotNews, în conferința de presă organizată după summitul cu liderii europeni Nicușor Dan

Nicușor Dan a răspuns că votul din CSM al procurorului general Cristina Chiriac a fost „o exercitare a unei competențe stabilită de o lege specială, și anume legea de funcționare a CSM-ului. În fine, cred că se numește Legea de organizare a sistemului judiciar. Așa cum alți membri ai CSM au votat ani la rând în situații similare”.

Justificarea președintelui și refuzul anterior de comentariu

Întrebat direct dacă această situație constituie un conflict de interese, Nicușor Dan a negat. El a precizat că nu este vorba despre un astfel de conflict, deoarece există o lege specială care reglementează o situație foarte restrânsă pentru un număr limitat de persoane.

Acest subiect fusese abordat și în conferința de presă de marți seară de la Palatul Cotroceni, unde jurnalistul Ovidiu Vanghele i-a adresat o întrebare similară președintelui. La acea vreme, Nicușor Dan a refuzat să răspundă și l-a anunțat pe jurnalist că îi interzice accesul la conferințele de presă de la Cotroceni pentru restul mandatului.

Faţă de injuriile pe care mi le-aţi adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniţi la conferinţe de presă la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloşi au sărit peste ordinul meu, peste dispoziţia mea. V-o comunic şi îmi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi, dar dumneavoastră nu o să mai veniţi şi nu o să mai puneţi întrebări în acest mandat.

a transmis Nicușor Dan lui Ovidiu Vanghele, marți seară Nicușor Dan

Atitudinea președintelui față de jurnalist a generat reacții pe rețelele sociale din partea altor profesioniști ai presei și a unor politicieni.

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