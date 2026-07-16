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Diana Șoșoacă, trimisă în judecată în dosarul jurnalistei de la RAI Uno. Procurorii o acuză de lipsire de libertate

Diana Șoșoacă

Diana Șoșoacă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 16:45

Eurodeputata Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată de Parchetul General, fiind acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, într-un dosar care are la bază incidentul petrecut în decembrie 2021, când o echipă a televiziunii publice italiene RAI Uno a mers la cabinetul său de avocatură pentru realizarea unui interviu.

În același dosar a fost trimis în judecată și fostul soț al acesteia, Silvestru Șoșoacă, acuzat de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și de o infracțiune de lovire sau alte violențe.

Cauza reprezintă o parte din dosarul pentru care Parlamentul European a aprobat ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Acuzațiile privind presupusa propagandă legionară au fost disjunse și sunt cercetate separat.

Potrivit anchetatorilor, pe 10 decembrie 2021, o echipă a postului italian RAI Uno, din care făcea parte jurnalista Lucia Goracci, s-a deplasat la cabinetul de avocatură al Dianei Șoșoacă pentru un interviu. Scandalul ar fi izbucnit după ce eurodeputata s-a declarat nemulțumită de întrebările adresate, ar fi încuiat ușa și ar fi chemat poliția.

Conform procurorilor, patru persoane – trei persoane vătămate și un martor – ar fi fost lipsite de libertate în incinta cabinetului.

De asemenea, anchetatorii susțin că Silvestru Șoșoacă ar fi agresat una dintre persoanele prezente, lovind-o în zona umărului și a brațului și smulgându-i masca sanitară.

„Acțiunea de lipsire de libertate a fost generată de nemulțumirea inculpatei cu privire la întrebările adresate de una dintre persoanele vătămate și nicidecum de comiterea unor infracțiuni de către acestea”, au transmis procurorii.

Dosarul va fi judecat de instanța competentă, iar trimiterea în judecată nu echivalează cu stabilirea vinovăției, aceasta urmând să fie decisă printr-o hotărâre definitivă.

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