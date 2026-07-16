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Actualitate· 2 min citire
Cauza morții actorului Sam Neill a fost făcută publică. Familia a decis să clarifice informațiile apărute
Sam Neill
Cauza decesului actorului Sam Neill a fost dezvăluită oficial de familie, după apariția mai multor informații eronate în spațiul public. Starul în vârstă de 78 de ani a murit din cauza unei pneumonii, au transmis apropiații săi.
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