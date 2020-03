In cursul acestei zile, politisti din cadrul Politiei Orasului Filiasi au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie de 75 de ani, din Filiasi, a decedat.

In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca femeia se afla in izolare din data de 20 martie a.c., de cand la domiciliul ei au revenit rude din Germania.

In cauza, politistii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale, in urma careia se va stabili cu exactitate cauza decesului.