Un taximetrist din Craiova a bătut un adolescent de 16 ani, după un schimb de replici în trafic. Ce au decis polițiștii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 nov. 2026, 18:53

Un adolescent de 16 ani a fost agresat de un taximetrist în vârstă de 48 de ani, în Craiova, după ce cei doi s-au întâlnit la un semafor din apropierea Spitalului Județean.

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