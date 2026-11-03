Un taximetrist din Craiova a bătut un adolescent de 16 ani, după un schimb de replici în trafic. Ce au decis polițiștii

Un adolescent de 16 ani a fost agresat de un taximetrist în vârstă de 48 de ani, în Craiova, după ce cei doi s-au întâlnit la un semafor din apropierea Spitalului Județean.
Bărbatul i-ar fi reproșat tânărului că ar fi făcut greșeli în trafic, apoi l-ar fi lovit în zona feței. După identificarea sa de către polițiști, taximetristul a fost reținut pentru 24 de ore.
Conflictul a izbucnit la un semafor
Incidentul s-a petrecut în zona Spitalului Județean din Craiova, unde cei doi șoferi opriseră la culoarea roșie a semaforului.
Potrivit relatării adolescentului, taximetristul a coborât nervos din mașină și a început să îi reproșeze presupuse greșeli în trafic. Băiatul se afla la volanul unui microcar, un vehicul de mici dimensiuni destinat inclusiv tinerilor care nu au împlinit 18 ani.
În timpul disputei, bărbatul l-ar fi lovit pe adolescent în zona feței, după care a plecat de la fața locului.
Taximetristul a fost reținut
După agresiune, adolescentul s-a prezentat la poliție și a reclamat cele întâmplate.
La câteva zile de la incident, polițiștii au reușit să identifice și să audieze taximetristul, în vârstă de 48 de ani. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de lovire.
Potrivit informațiilor publicate, anchetatorii urmau să solicite arestarea preventivă a bărbatului. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.