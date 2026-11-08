Un nou atac a afectat centrala nucleară de la Zaporojie
Centrala Nucleară de la Zaporojie / Profimedia
Centrala nucleară de la Zaporojie a pierdut alimentarea electrică externă după un nou atac. Cele șase reactoare sunt alimentate de generatoare diesel.
Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare instalație de acest fel din Europa, a rămas fără alimentare electrică din rețeaua externă în urma unui nou atac asupra infrastructurii energetice.
Instalația, aflată sub controlul forțelor ruse, depinde în prezent de generatoare diesel pentru menținerea în funcțiune a sistemelor esențiale de siguranță și răcire.
Informația a fost făcută publică duminică, 8 noiembrie 2026, de administrația centralei, care a anunțat avarierea și deconectarea liniei electrice Ferrosplavnaia.
Centrala de la Zaporojie funcționează cu ajutorul generatoarelor diesel
Potrivit reprezentanților instalației, linia Ferrosplavnaia, care asigura alimentarea cu energie electrică, a fost avariată în urma activității militare din zonă și a fost scoasă din funcțiune.
În aceste condiții, necesarul de electricitate este asigurat de generatoare de rezervă alimentate cu motorină.
Acestea au un rol esențial, deoarece furnizează energia necesară funcționării pompelor și echipamentelor care mențin sistemele de răcire ale celor șase reactoare și ale bazinelor în care este depozitat combustibilul nuclear uzat.
Administrația centralei a transmis că personalul tehnic ia măsurile necesare pentru menținerea funcționării echipamentelor de rezervă.
Totodată, reprezentanții instalației au precizat că nivelurile de radiații în interiorul centralei și în zonele învecinate se mențin în limite normale.
De ce reprezintă o problemă majoră întreruperea curentului
Chiar dacă reactoarele centralei nucleare de la Zaporojie sunt oprite și nu mai produc energie electrică, instalația are nevoie permanentă de alimentare pentru funcționarea sistemelor de siguranță.
Combustibilul nuclear continuă să genereze căldură reziduală și după oprirea reactoarelor, motiv pentru care răcirea trebuie menținută în permanență.
Întreruperea alimentării externe obligă centrala să se bazeze pe generatoare diesel, iar o eventuală indisponibilitate a acestora ar putea compromite sistemele esențiale de răcire.
Prin urmare, menținerea unei surse stabile de electricitate este vitală pentru prevenirea unui incident nuclear.
Centrala a mai pierdut o linie electrică în urma unui atac
Situația este complicată și de faptul că principala linie de alimentare a centralei, Dnieprovskaia, este indisponibilă încă din luna martie, când a fost deconectată în urma unui atac.
În septembrie, Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu local, intermediat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), pentru a permite efectuarea unor lucrări de reparații la infrastructura electrică.
La acel moment, agenția ONU avertizase că rezervele de motorină ale centralei se puteau epuiza, ceea ce ar fi creat riscul unei întreruperi totale a alimentării electrice.
AIEA a subliniat în repetate rânduri că protejarea infrastructurii nucleare și menținerea alimentării cu energie sunt condiții esențiale pentru evitarea unui accident.
Rafael Grossi a avertizat asupra riscurilor unui accident nuclear
Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a atras în mod repetat atenția asupra pericolelor generate de confruntările militare din apropierea centralei de la Zaporojie.
Instalația se află sub control rusesc încă din primele săptămâni ale invaziei declanșate în februarie 2022 și a trecut prin mai multe episoade în care alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă.
AIEA monitorizează permanent situația și insistă asupra necesității protejării personalului, echipamentelor și infrastructurii esențiale pentru siguranța nucleară.
Noul incident readuce în atenție vulnerabilitatea celei mai mari centrale nucleare din Europa și riscurile pe care conflictul din Ucraina le poate genera dincolo de linia frontului.
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