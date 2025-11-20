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România, sub un val de praf saharian în perioada 21 - 23 noiembrie

România, sub un val de praf saharian în perioada 21 - 23 noiembrie

România, sub un val de praf saharian în perioada 21 - 23 noiembrie

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 20 nov. 2025, 16:09

România, sub un val de praf saharian în perioada 21 - 23 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie anunță sosirea unei mase de aer încărcată cu praf saharian, care va traversa România în intervalul 21–23 noiembrie.

România, sub un val de praf saharian în perioada 21 - 23 noiembrie

Potrivit meteorologilor, circulația aerului din sector sud-vestic va permite transportul particulelor din nordul Africii către sud-estul și centrul Europei, ajungând și deasupra țării noastre.

Depunerile de praf se vor observa inițial în zonele de vest, nord-vest și nord, iar ulterior în regiunile estice, în special în perioadele cu precipitații.

”În perioada 21 - 23 noiembrie, circulaţia aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică şi central-sud-estică a Europei şi implicit deasupra României”, anunţă, joi, Administraţia Naţională de Meteorologie.

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