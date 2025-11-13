O țară asiatică foarte populară printre turiștii români, Thailanda, a decis să permită din nou consumul de alcool între orele 14:00 și 17:00, la doar câteva zile după ce autoritățile introducuseră o interdicție controversată. Măsura inițială a generat proteste puternice din partea industriei turismului și a barurilor, determinând guvernul să-și schimbe rapid decizia.
Restricție surpriză pentru alcool, anulată după doar o zi în urma protestelor
Noua regulă, valabilă pentru o perioadă pilot de șase luni, a fost anunțată de ministrul sănătății publice, Pattana Promphat, după o ședință a comitetului de control al alcoolului. Autoritățile nu exclud posibilitatea ca programul să fie prelungit până după jumătatea anului 2026.
Interdicția temporară fusese introdusă la începutul lunii noiembrie și, deși legea privind restricțiile de alcool există încă din 1972, ea era aplicată în principal magazinelor de vânzare cu amănuntul. Extinderea aplicării a provocat haos în turism, fiind criticate mai ales efectele asupra barurilor și localurilor frecventate de turiști.
Decizia de a relua vânzarea de alcool după-amiaza survine într-un moment important pentru sectorul turistic, care reprezintă aproximativ o cincime din economia Thailandei.
Restricțiile stricte ar fi putut afecta grav veniturile acestui domeniu, mai ales în perioada sărbătorilor, când autoritățile speră să atragă mai mulți vizitatori. Astfel, atât localnicii, cât și turiștii se pot bucura din nou de băuturi după-amiaza, în timp ce guvernul monitorizează efectele măsurii în perioada pilot.