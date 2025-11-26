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Regatul Unit introduce autorizația electronică pentru călători fără viză, începând din 2026

Regatul Unit introduce autorizația electronică pentru călători fără viză, începând din 2026

Regatul Unit introduce autorizația electronică pentru călători fără viză, începând din 2026

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 26 nov. 2025, 16:23

Regatul Unit introduce autorizația electronică pentru călători fără viză, începând din 2026

Regatul Unit introduce autorizația electronică pentru călători fără viză, începând din 2026

Începând cu 25 februarie 2026, toate persoanele care călătoresc în Regatul Unit fără a avea nevoie de viză vor fi obligate să dețină o autorizație electronică de călătorie, cunoscută sub numele de Electronic Travel Authorisation, anunță reprezentanța diplomatică.

ETA poate fi solicitată online sau prin aplicația oficială „UK ETA”, înainte de plecarea în Marea Britanie. Autorizația costă în prezent 16 lire sterline și permite intrări multiple în UK pentru sejururi de cel mult șase luni consecutive, pe o perioadă de doi ani sau până la expirarea pașaportului, dacă acesta intervine mai devreme.

Ambasada recomandă tuturor celor care intenționează să călătorească în Regatul Unit să depună cererea din timp și să consulte informațiile oficiale disponibile pe site-ul GOV.UK pentru a se asigura că îndeplinesc toate condițiile necesare înainte de călătorie.



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