Moment istoric în războiul din Ucraina! Zelenski ar putea vorbi direct cu Putin pentru prima dată în ultimii 5 ani

O convorbire telefonică fără precedent în ultimii cinci ani ar putea avea loc în curând între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
Potrivit unor surse apropiate negocierilor, discuțiile recente dintre Zelenski și fostul președinte american Donald Trump ar putea deschide calea acestui contact direct, considerat un pas major în procesul de pace.
Întâlnirea de duminică dintre Trump și Zelenski, desfășurată în Florida, a fost descrisă ca un moment-cheie în eforturile diplomatice de a pune capăt războiului.
O sursă citată de presa americană susține că o eventuală discuție telefonică între Zelenski și Putin ar reprezenta o adevărată „victorie diplomatică” pentru Donald Trump și un progres semnificativ în negocierile de pace.
„Dacă această convorbire ar avea loc, ar fi cel mai important pas făcut până acum spre negocieri reale și primul semnal clar că procesul de pace poate avansa”, a declarat sursa, sub protecția anonimatului.
Potrivit acesteia, dificultatea majoră constă în relația extrem de tensionată dintre cei doi lideri, care se percep reciproc la un nivel profund emoțional, ceea ce face dialogul direct extrem de complicat. Tocmai de aceea, o astfel de discuție ar fi văzută ca un succes major al medierii americane.
Donald Trump a confirmat că a vorbit deja cu Vladimir Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski, descriind conversația drept „bună și foarte productivă”. Ulterior, acesta a declarat că există premisele necesare pentru ajungerea la un acord.
„Cred că avem toate ingredientele pentru o înțelegere. Procesul poate avansa foarte rapid”, a spus Trump, aflat alături de Zelenski. Liderul american a avertizat însă că, în lipsa unui progres real, conflictul ar putea continua ani de zile, cu pierderi uriașe de vieți omenești.
O eventuală convorbire directă între Zelenski și Putin ar putea marca începutul unei noi etape în negocierile de pace și ar reprezenta cea mai importantă evoluție diplomatică de la începutul războiului.