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Mesaj dur de la Cotroceni: Nicuşor Dan speră ca România să evite retrogradarea economică

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 18:33

Președintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că este optimist în privința menținerii ratingului de țară al României și evitarea retrogradării în categoria „junk”, avertizând însă că un astfel de scenariu ar avea consecințe grave pentru economie.

Șeful statului a precizat că urmează mai multe evaluări ale agențiilor de rating în lunile iulie, începutul lunii august și ulterior în octombrie, subliniind importanța acestor rapoarte pentru stabilitatea financiară a țării.

Nicuşor Dan a mai spus că, acolo unde va fi necesar, se va implica personal în discuțiile cu evaluatorii internaționali și i-a îndemnat pe liderii politici să colaboreze și să ofere clarificări privind situația economică a României.

Potrivit acestuia, există o convergență de poziții între principalele forțe politice în ceea ce privește problemele economice fundamentale, aspect care ar putea contribui la evitarea unei degradări a ratingului.

Întrebat despre posibilitatea unui acord cu Fondul Monetar Internațional în cazul unei deteriorări a situației economice, președintele a evitat un răspuns direct, dar a subliniat că eventuale evaluări negative ar fi un semnal de avertizare serios pentru România.

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