Anca Alexandrescu: ”Ce a făcut USR pe Dunăre e un circ. Cei care au îngropat energia trebuie să plătească”

Publicat 13 aug. 2026, 13:25 Sursă Realitatea.Net

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a declarat, joi, în direct la Realitatea PLUS, în contextul crizei energetice și al opririi Reactorului 2 de la Cernavodă, că România se confruntă cu o situație complicată în sectorul energetic și a criticat modul în care autoritățile au gestionat, de-a lungul timpului, problemele din acest domeniu.

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