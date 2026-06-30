Armata Română face angajări masive: aproape 7.000 de posturi scoase la concurs în toată țara

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 19:17

Ministerul Apărării Naționale a anunțat scoaterea la concurs a aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist (SGP), disponibile în mai multe județe din țară.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre maiarmata