Când șeful Armatei este el însuși suspect: comunicatul pentru generalul Crețu și întrebarea pe care Gheorghiță Vlad nu o mai poate evita. Opinie realitatea.net

Publicat 14 aug. 2026, 10:49 Actualizat 14 aug. 2026, 10:56 Sursă Realitatea.Net

Statul Major al Apărării a decis să anunțe, în august 2026, clasarea de aproape zece luni a dosarului generalului Nicolae Crețu. Numai că există un fapt esențial care schimbă complet perspectiva asupra acestei comunicări: șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, are el însuși calitatea de suspect într-un dosar instrumentat de procurorii militari ai DNA. În aceste condiții, întrebarea formulată de procurorul militar Bogdan-Ciprian Pîrlog capătă o dimensiune pe care Armata nu o mai poate trata printr-un simplu comunicat.

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