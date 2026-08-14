Economia nu dă semne de revenire. România a înregistrat 9 luni de scădere continuă

Economia României nu dă semne că își poate reveni prea curând. De 9 luni, țara noastră se află în declin economic, iar cele mai noi date de la Institutul Național de Statistică indică o scădere Produsului Intern Brut cu 2% în al doilea trimestru al acestui an.
Economia României traversează o perioadă prelungită de slăbiciune, fără semne clare de revenire. Potrivit datelor „semnal” publicate vineri, 14 august, de Institutul Național de Statistică (INS), Produsul Intern Brut (PIB) s-a menținut la același nivel în trimestrul al doilea din 2026 comparativ cu primele trei luni ale anului. Raportat însă la aceeași perioadă a anului trecut, rezultatele arată un recul vizibil: o scădere de 0,4% pe seria brută și un declin abrupt, de 2%, pe seria ajustată sezonier.
Trei trimestre consecutive de stagnare și scădere
Tabloul economic devine tot mai îngrijorător atunci când este analizat în dinamică trimestrială. Datele ajustate sezonier confirmă că România a bifat deja al treilea trimestru consecutiv în care PIB-ul nu a reușit să consemneze nicio creștere față de lunile anterioare.
După un avans de 0,9% înregistrat în trimestrul II din 2025, ritmul a încetinit brusc: economia a stagnat în trimestrul III, s-a contractat puternic cu 1,9% în ultimul trimestru din 2025, iar în primele două trimestre din 2026 a evoluat pe o linie de plutire negativă, cu variații de -0,1% și, respectiv, 0%.
Comparația de la an la an accentuează această tendință de deteriorare. Dacă în primul trimestru din 2026 scăderea PIB-ului față de perioada similară din 2025 a fost de 1,1%, în trimestrul al doilea diferența negativă s-a adâncit până la 2% pe seria ajustată sezonier.
Bilantul primelor șase luni - pe minus
Evoluția slabă din primăvară a tras în jos întregul bilanț pentru prima jumătate a anului. În semestrul I din 2026, PIB-ul României a contractat cu 0,8% pe seria brută comparativ cu primele șase luni ale anului trecut. Evaluarea pe seria ajustată sezonier indică o diminuare și mai pronunțată, de 1,6%.
Deși pe seria brută declinul s-a mai temperat în trimestrul al doilea (o scădere de 0,4%, față de -1,2% în primul trimestru), seria ajustată sezonier confirmă că presiunea pe economie s-a accentuat pe măsură ce anul a avansat.
Statistici revizuite. Începutul de an, mai slab decât se estimase
Odată cu integrarea noilor date pentru trimestrul II, INS a efectuat și revizuirea periodică a seriei statistice, în linie cu practicile europene. Recalcularea arată că începutul de an a fost mai slab decât indicau estimările inițiale.
Evoluția PIB din primul trimestru din 2026 față de finalul anului trecut a fost ajustată în jos, de la 0,0% la -0,1%, confirmând că economia a fost în scădere încă din ianuarie. De asemenea, au fost modificate ușor și unele date din 2025: trimestrul I a fost revizuit de la -0,3% la -0,4%, iar trimestrul II a fost ajustat de la o creștere de 0,8% la 0,9%.
Ce urmează pentru economia națională
Rapoartele INS conturează imaginea unei economii blocate într-o fază de vulnerabilitate structurală, afectată de scăderile de la finalul anului trecut și de lipsa de impuls din 2026.
Toate aceste date reprezintă însă o estimare preliminară („semnal”). Tabloul detaliat pe sectoare economice urmează să fie clarificat odată cu publicarea primei variante provizorii a PIB-ului pentru trimestrul II 2026, programată de INS pentru data de 7 septembrie.