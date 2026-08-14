Veşti bune pentru şoferii care au maşini diesel

Publicat 14 aug. 2026, 08:39 Sursă realitatea.net

Motorina se ieftineşte de duminică, după ce Ministerul Finanţelor a decis să reducă acciza cu 20%, timp de două săptămâni.

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