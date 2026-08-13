Alertă în Poiana Brașov! Un urs care intra în mod repetat în stațiune a fost împușcat

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 16:54

Un urs care devenise o prezență constantă în Poiana Brașov a fost împușcat de autorități, după ce animalul a continuat să se apropie de zonele în care se află turiști și să încerce să pătrundă în spații ale unui hotel.

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