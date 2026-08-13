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Actualitate· 2 min citire
BOMBĂ în SuperLiga! Dinamo - FCSB se joacă la Cluj! Premieră pentru „Eternul Derby”
Cluj Arena
Derby-ul dintre Dinamo și FCSB, programat în etapa a 8-a din SuperLiga, se va disputa în afara Bucureștiului, pe Cluj Arena. Mutarea reprezintă o premieră pentru „Eternul Derby”, care nu s-a jucat până acum în campionat în afara Capitalei.
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