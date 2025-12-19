Advertising
Social· 1 min citire
Lovitură fără precedent în Mediterană: Ucraina a atacat cu drone un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei
Lovitură fără precedent în Mediterană: Ucraina a atacat cu drone un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei
Ucraina a atacat cu drone un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:17Noi probleme pentru Joe Biden. Înregistrări confidențiale făcute publice după o dispută în instanță
- 14:58Imagini virale pe Transfăgărășan: un urs, la câțiva centimetri de un turist. Tânărul pare să nu-l observe VIDEO
- 10:31Nicolae Voiculeț revine pe scenă de Ziua Imnului Național: „Primul sunet va fi o rugăciune pentru România”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News