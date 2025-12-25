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Incident grav de Crăciun pe o pârtie din Predeal: femeie rănită după ce a fost lovită de o sanie
Incident grav de Crăciun pe o pârtie din Predeal: femeie rănită după ce a fost lovită de o sanie
Femeie rănită după ce a fost lovită de o sanie
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