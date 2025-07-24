CARAVANA MEDICALĂ AUR A PORNIT DIN NOU LA DRUM. PRIMA OPRIRE: COMUNA LEU DIN JUDEȚUL DOLJ

Caravana Medicală AUR a plecat din nou la drum, continuând una dintre cele mai importante inițiative de sprijin pentru români. Spitalul Mobil AUR merge acolo unde statul lipsește de zeci de ani: în satele României, în comunele unde dispensarele sunt închise, iar medicul apare o dată pe lună.
Caravana Medicală AUR ajunge vineri, 25 iulie, în comuna Leu din județul Dolj, pentru a vă oferi consultații gratuite direct în inima comunității, a anunțat senatorul AUR de Dolj, Marian Vasile. „Spitalul mobil vine cu medici dedicați și servicii esențiale, pentru o Românie mai sănătoasă și mai aproape de nevoile oamenilor. Vă așteptăm la consultații pe 25-26 iulie!“, a transmis Marian Vasile.
„Caravana Medicală AUR reprezintă respectarea unicei promisiuni electorale pe care AUR a făcut-o în 2020. Partidele din majoritatea parlamentară nu au fost de acord și nu vor fi niciodată de acord cu acest proiect. Această caravană este o misiune națională. Ne interesează sănătatea românilor din zona rurală!“, a declarat Cristina Dumitrescu, senator AUR.
În prima parte a activității, caravana medicală AUR a venit în ajutorul a mii de români, care, ulterior, parte din ei, au beneficiat și de operații de cataractă.
„Au fost câteva sute de pacienți operați de cataractă, cu sprijinul nostru, pentru că nu și-au putut permite altfel să facă acest lucru. Asta este realitatea românească, din păcate. Asta este realitatea românilor care, în 2025, într-o țară europeană, în România, nu au acces la sănătate, așa cum ar fi normal și civilizat. Noi vom fi în continuare alături de români și pornim din nou această caravană, pentru că vrem să demonstrăm încă o dată că tot ce facem nu este în scop electoral, ci vrem să arătăm că ceea ce facem este pentru a veni în sprijinul românilor“, a adăugat Ștefan Oprea, chirurg oftalmolog și consilier general al municipiului București din partea AUR.
„Mergem acolo unde statul n-a mai ajuns de 35 de ani - în satele și comunele uitate ale României“
„Celor care răspândesc minciuni precum «Caravana medicală AUR zace pe câmpuri prin Ilfov», le spunem atât: caravana noastră pornește din nou la drum. Mergem acolo unde statul n-a mai ajuns de 35 de ani - în satele și comunele uitate ale României. Acolo unde PSD, PNL, USR și UDMR au pus sănătatea pe pauză, acolo ajungem noi, cu medici, aparatură și sprijin real. Cei care ne acuză sunt aceiași care au ignorat complet România rurală“, a completat deputatul AUR, Gianina Șerban.
Spitalul Mobil AUR își reia activitatea, pornind din județul Dolj, comuna Leu. Caravana medicală AUR reprezintă dovada clară a implicării AUR pentru o Românie mai sănătoasă. Rezultatele de până acum au fost impresionante: 47.252 de pacienți consultați, peste 75.000 de consultații medicale în cadrul caravanei, 20.572 de consultații oftalmologice, peste 20.000 de consultații de medicină de familie plus electrocardiogramă, 2.573 de consultații stomatologice, 16.723 de ecografii abdominale.
„Spitalului Mobil AUR i s-au alăturat peste 1.900 de profesioniști, printre care 572 de medici, 875 de asistenți medicali, 72 de medici rezidenți și nenumărați voluntari. Și pe această cale simt să le mulțumesc. Pornim din județul Dolj și mergem în toată țara. Peste tot unde ajungem, transmitem un mesaj simplu: România nu își uită oamenii. Și, atâta timp cât AUR este prezent, nimeni nu va fi lăsat în urmă“, a concluzionat Cristina Butură, deputat AUR.