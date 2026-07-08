Captură de peste 10.000 de țigări de contrabandă la granița cu Bulgaria: erau ascunse la roțile de rezervă și în bagaje

Polițiștii de Frontieră din Giurgiu, Dolj și Călărași au confiscat în ultimele 24 de ore peste 10.000 de țigaări de contrabandă cu timbru de acciză bulgăresc, în urma a trei acțiuni desfășurate în apropierea frontierei cu Bulgaria. Țigările erau ascunse în roți de rezervă și bagaje.

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