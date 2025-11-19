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Bărbat din Prahova, reținut după ce a agresat un polițist în timpul încătușării

Bărbat din Prahova, reținut după ce a agresat un polițist în timpul încătușării

Bărbat din Prahova, reținut după ce a agresat un polițist în timpul încătușării

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 19 nov. 2025, 17:57

Bărbat din Prahova, reținut după ce a agresat un polițist în timpul încătușării

Un incident violent într-un local din comuna Dumbrava, județul Prahova, s-a soldat cu arestarea preventivă a unui tânăr de 29 de ani, după ce acesta a agresat un polițist în timpul intervenției.

Bărbat din Prahova, reținut după ce a agresat un polițist în timpul încătușării

Forțele de ordine fuseseră chemate în local ca urmare a unei reclamații privind muzica dată prea tare. La sosirea polițiștilor, bărbatul a devenit recalcitrant și a început să îi amenințe.

În momentul în care agenții au încercat să-l imobilizeze, tânărul l-a lovit pe unul dintre ei în zona feței, rupându-i ochelarii. Conform informațiilor transmise de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, echipajul Secției de Poliție Valea Călugărească a intervenit pe 17 noiembrie, în jurul orei 23:20, în satul Cornu de Sus, după sesizarea unei persoane privind nivelul ridicat al muzicii din local.

"Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului pentru a verifica aspectele sesizate. În timpul intervenției, un bărbat aflat în apropierea localului a manifestat un comportament agresiv, adresând amenințări personalului de ordine publică", a precizat IPJ Prahova.

După incident, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore pentru ultraj, iar instanța a aprobat cererea procurorului, dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile.

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