Trump dă asigurări că ostilitățile se vor încheia în scurt timp, însă Iranul continuă să lovească ținte din regiune

Sursă: realitatea.net

În Orientul Mijlociu, potrivit lui Trump, obiectivele sale militare sunt aproape „atinse”, iar strâmtoarea Ormuz se va redeschide „în mod natural” la finalul conflictului, care ar trebui să se producă în două până la trei săptămâni. Pe teren însă, ostilitățile continuă, iar Teheranul nu dă semne că și-ar fi epuizat capacitatea de a ataca.

Armata israeliană anunță interceptarea unei noi salve de rachete iraniene

Armata israeliană a anunțat joi că a contracarat o nouă serie de rachete lansate din Iran, a patra în decurs de șase ore, în timp ce sirenele de alertă au răsunat în mai multe zone din nordul Israelului. Potrivit autorităților militare, sistemele de apărare antiaeriană au fost activate imediat pentru a intercepta proiectilele detectate în direcția teritoriului israelian. Serviciile de urgență au precizat că nu au fost raportate victime.

UPDATE - Hezbollah revendică atacuri cu rachete și drone asupra nordului Israelului

Mişcarea libaneză Hezbollah a revendicat joi mai multe atacuri cu rachete și drone asupra unor poziții israeliene din zona de frontieră. În comunicate succesive, gruparea pro-iraniană a afirmat că a vizat militari israelieni în două puncte de la graniță și a lansat drone asupra unui sat din nordul Israelului. Autoritățile israeliene au confirmat declanșarea alertelor în regiune, însă nu au raportat victime sau pagube.

UPDATE - În discurul său către națiune, președintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite sunt „foarte aproape” de a-și atinge obiectivele militare în conflictul declanșat împreună cu Israelul împotriva Iranului. Liderul de la Casa Albă a prezentat operațiunile drept o serie de „victorii decisive”, deși nu a oferit nicio perspectivă clară asupra încheierii războiului. Trump a amenințat că va lovi Iranul „extrem de dur” în următoarele două-trei săptămâni, declarând că regimul de la Teheran ar putea fi „trimis înapoi la vârsta de piatră”.

UPDATE - Situația globală rămâne tensionată din cauza blocării strâmtorii Ormuz și alimentează temerile privind o criză economică majoră. Analiștii subliniază că operațiunea, inițial prezentată drept una limitată, s-a transformat într-un conflict fără o strategie clară de ieșire, amplificând riscurile de escaladare regională și presiunea asupra aliaților occidentali.