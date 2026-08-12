Radu Miruță, anunț de ultimă oră despre debitul Dunării la Cernavodă: ”Planurile au fost un pic modificate”

Publicat 12 aug. 2026, 13:06 Sursă Realitatea.Net

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat că, miercuri dimineaţă, nivelul Dunării la Cernavodă era de 182 de centimetri, astfel că autorităţile menţin decizia de oprire a Unităţii 2 de la Centrala Nuclear-Electrică de la Cernavodă.

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