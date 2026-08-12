România trebuie să transforme perspectiva negativă a ratingului de țară într-un obiectiv strategic de revenire la stabil și pozitiv

Scris de Daniel Onescu Publicat: 12 aug. 2026, 12:19

În urma celor mai recente evaluări realizate de două dintre marile agenții internaționale de rating, România și-a menținut calificativul în categoria recomandată investițiilor, evitând retrogradarea. În același timp, însă, perspectiva asociată ratingului României rămâne negativă.

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