Președintele Consiliului Fiscal: Reducerea de taxe și impozite în 2027, după cum gândesc unii lideri politici, ar fi o mare eroare

Publicat 12 aug. 2026, 12:45 Sursă realitatea.net

„Entităţi de stat de importanţă strategică nu trebuie să fie privatizate. Ceea ce nu înseamnă că nu sunt necesare restructurări şi ameliorare de guvernanţă corporativă, că pot avea loc listări parţiale la bursă.”

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