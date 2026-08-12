CCR a amânat sesizarea președintelui Nicușor Dan pe legea integrității

Publicat 12 aug. 2026, 13:44 Sursă realitatea.net

Este criticată claritatea normativă şi legalitatea sancţiunii, cu privire la sintagma „persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi”, regăsită în textul legii trimis spre promulgare preşedintelui.

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