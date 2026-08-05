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Politica· 1 min citire
PSD, UDMR și aripa conservatoare din PNL ar putea forma noul Guvern. Consultări cruciale la Cotroceni săptămâna viitoare - SURSE
Guvernul României
Publicat5 aug. 2026, 14:55
Actualizat5 aug. 2026, 15:03
SursăRealitatea PLUS
S-a bătut palma pentru un nou guvern. Un politic - cu premier independent - format din PSD, UDMR și aripa conservatoare din PNL, indică surse politice citate de Realitatea Plus.
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