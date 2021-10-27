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PLAFONAREA, în vigoare! Proiectul de lege privind facturile la gaze și curent ale românilor a fost APROBAT

PLAFONAREA, în vigoare! Proiectul de lege privind facturile la gaze și curent ale românilor a fost APROBAT

PLAFONAREA, în vigoare! Proiectul de lege privind facturile la gaze și curent ale românilor a fost APROBAT

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 27 oct. 2021, 14:16

Legea pentru compensarea facturilor și plafonarea prețurilor a fost votată în Parlament

Legea pentru compensarea facturilor și plafonarea prețurilor a fost votată în Parlament. Noile măsuri se aplică de la 1 noiembrie. Românii nu vor primi facturi mai mari față de cele din iarna trecută, dă asigurări ministrul Energiei, Virgil Popescu. Legea va fi aplicată și pentru instituții, pe lângă românii cu venituri mici.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă privind compensarea creşterii preţurilor la energie, stabilind pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru clienţii casnici, IMM-uri, cabinetele medicale individuale şi alte profesii liberale, spitale, unităţi de învăţământ, de cult, ONG-uri.

S-au înregistrat 285 voturi pentru, unul contra şi un deputat nu a votat.

Camera Deputaţilor este for decizional.

„Astăzi am reușit să găsim o soluție. Este o lege bună care ajută toți românii, companiile, unitățile de cult, plafonează prețurile și nu lasă românii în baza fluctuațiilor de preț.

Trebuie să supraveghem permanent și dacă apar modificări să putem interveni, Guvernul poate aduce modificări”, a spus ministrul Energiei - Virgil Popescu în Parlament.

Cum se vor plafona prețurile la energie electrică și gaze naturale

a) prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preț a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;
b) prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preț al gazelor naturale va fi în valoare de maxim 0,250 lei/kWh.

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