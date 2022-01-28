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Economie· 2 min citire
Mircea Coșea: „Oricât de stabilă ar fi economia, viitorul nu este roz. Ne-am împrumutat 57 de miliarde de euro și plătim dobânzi de 4 miliarde pe an
Mircea Coșea: „Oricât de stabilă ar fi economia, viitorul nu este roz. Ne-am împrumutat 57 de miliarde de euro și plătim dobânzi de 4 miliarde pe an
Mircea Coșea spune că economia suferă, iar politicienii nu reușesc să ofere stabilitatea și încrederea de care românii de rând au nevoie
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