Economie· 1 min citire

Ministrul Economiei: România va produce 15 milioane de măști pe protecție pe lună

Ministrul Economiei: România va produce 15 milioane de măști pe protecție pe lună

Ministrul Economiei: România va produce 15 milioane de măști pe protecție pe lună

Scris de A L Publicat: 27 mar. 2020, 10:31

toate investițiile vor continua și să România va produce 15 milioane de măști pe lună

Ministrul Economiei Virgil Popescu a spus, în ședinta de Guvern de joi, că toate investițiile vor continua și să România va produce 15 milioane de măști pe lună.

"Am vorbit cu prima companie mare privată. Acum produce combinezoane. De săptâmâna viitorare, va produce 150.000 de măști pe zi. Vorbim de măști acreditate. producția va ajunge și la 500.000 pe zi, ceea ce înseamnă 15 milioane de măști pe lună. Vrem să le contractăm toată producția.

În paralel, sunt multe firme private care produc deja măști. Ar trebui să avizăm certificarea echipamentelor și biocidelor prin Ordonanță Militară, pentru a fi scurtate termenele.

Toate companiile din energie continuă investițiile. Și la Romarm se vor produce echipamente necesare în sănătate", a declarat Virgil Popescu.

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