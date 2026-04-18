Strâmtoarea Ormuz, închisă din nou

Sursă: Realitatea.net

După ce Donald Trump anunțase că navele sunt libere să circule prin Strâmtoarea Hormuz, presa de stat din Iran tocmai a anunțat că aceasta va rămâne „închisă”.

Criza din Strâmtoarea Ormuz se reaprinde: Iranul anunță reînchiderea rutei după refuzul SUA de a ridica blocada porturilor

Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nou punct critic în cea de-a 50-a zi a conflictului, după ce Iranul a revenit asupra deciziei de a deschide Strâmtoarea Ormuz. Deși vineri se făcuseră pași importanți către detensionare, Comandamentul comun al armatei iraniene a emis sâmbătă o declarație oficială prin care anunță revenirea la un control strict asupra celei mai importante rute maritime pentru petrolul mondial.

Eșecul „ferestrei de oportunitate” și decizia Teheranului

Ridicarea restricțiilor din Strâmtoarea Ormuz a fost anunțată inițial de ministrul de externe Abbas Araghchi, odată cu intrarea în vigoare a armistițiului dintre Israel și Liban. Cu toate acestea, relaxarea a fost de scurtă durată. Cartierul General Central „Hazrat Khatam al-Anbiya” a explicat că decizia de a impune din nou controlul total asupra trecerii este un răspuns direct la refuzul Statelor Unite de a ridica blocada asupra porturilor iraniene din Golful Persic.

Televiziunea de stat iraniană (IRIB) a clarificat implicațiile acestui anunț: calea navigabilă este considerată din nou închisă pentru traficul neautorizat, orice tranzit necesitând acum aprobarea explicită a autorităților de la Teheran.

Răspunsul Washingtonului: Blocada americană rămâne în vigoare

Președintele american Donald Trump a salutat vineri deschiderea temporară a strâmtorii, însă a menținut o poziție fermă în ceea ce privește presiunea economică asupra Iranului. Washingtonul a confirmat că blocada maritimă de represalii, impusă asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene, nu va fi ridicată până când nu se va ajunge la un acord de pace cuprinzător.

Această insistență a Casei Albe de a menține sancțiunile active a fost catalizatorul care a determinat armata iraniană să revoce liberul tranzit la doar câteva ore după ce acesta fusese reluat.

O dimineață de trafic intens urmată de un nou blocaj

În ciuda incertitudinii politice, dimineața zilei de sâmbătă a marcat „prima mișcare majoră de nave” prin strâmtoare de la începutul războiului, conform raportărilor Reuters. După șapte săptămâni de paralizie aproape totală, traficul se intensificase pentru scurt timp, oferind o speranță fragilă pentru piețele energetice.

Situația s-a inversat însă rapid. Conform datelor CENTCOM, cel puțin 21 de nave comerciale au fost nevoite să facă cale întoarsă spre Iran sau să își schimbe rutele după ce noile avertismente iraniene au fost transmise prin radio. Revenirea la „starea anterioară” de control strict readuce economia globală în fața aceleiași dileme energetice care a marcat ultimele 50 de zile de conflict, în ciuda armistițiului parțial stabilit pe frontul libanez.