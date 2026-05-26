Seism puternic în Chile. Alertă de tsunami după un cutremur de 6,9
26 mai 2026, 07:47
Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 pe scara Righter a lovit Chile. O alunecare de teren s-a produs în nordul țării și a fost emisă și o alertă de tsunami. Salvatorii spun că n-au fost raportate victime sau pagube materiale.
