Polițiștii au identificat persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Femeia este acum anchetată penal - VIDEO

25 mar. 2026, 10:17
Actualizat: 25 mar. 2026, 10:17
Polițiștii au identificat persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci

Polițiștii au identificat persoana care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci

Polițiștii doljeni au reușit să dea de urma persoanei implicate în vandalizarea mormântului fostului mare fotbalist Ilie Balaci, incident care a avut loc săptămâna trecută în Cimitirul Sineasca din Craiova.

Conform informațiilor oficiale transmise marți de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, persoana identificată este o femeie în vârstă de 54 de ani, din Craiova. Aceasta este cercetată penal sub acuzația de profanare de morminte.

Oamenii legii au precizat: „În continuarea activităților desfășurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, în urma activităților specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că, la data de 19 martie, ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca”.

Cercetările sunt încă în desfășurare, iar polițiștii caută să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Autoritățile încearcă să clarifice motivele și modul în care femeia a acționat.

Ilie Balaci, legenda fotbalului românesc

Ilie Balaci, unul dintre cei mai emblematici fotbaliști români, a murit în octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Născut pe 13 septembrie 1956, Balaci și-a dedicat majoritatea carierei Universității Craiova, unde a jucat între 1973 și 1984.

De-a lungul activității sale, a mai evoluat la FC Olt și Dinamo, iar pentru echipa națională a României a bifat 65 de selecții și a înscris opt goluri. După retragerea din fotbalul de performanță, Balaci a activat ca antrenor, pregătind mai multe echipe din Golful Persic și nordul Africii, obținând rezultate remarcabile.

mormant ilie balaci vandalizat

