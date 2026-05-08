Hagi a anunțat primele convocări pentru România. Patru jucători, chemați în premieră

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat prima listă preliminară de jucători convocați la echipa națională după revenirea sa pe banca României.

Pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor, programate în luna iunie, Hagi a ales 23 de fotbaliști care evoluează în străinătate, iar patru dintre ei sunt la prima convocare.

Este vorba despre portarul Otto Hindrich, fundașul Tony Strata, mijlocașul Marius Corbu și atacantul Ianis Stoica. Cele două partide de pregătire vor reprezenta primele meciuri ale lui Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer.

România va întâlni Georgia pe 2 iunie, la Tbilisi, iar pe 6 iunie va juca împotriva Țării Galilor, pe Stadionul Steaua din București. Lista finală pentru aceste meciuri urmează să fie completată și cu fotbaliști din campionatul intern.

Printre numele importante convocate de Hagi se află Ionuț Radu, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Dennis Man, Ianis Hagi și Florinel Coman.

De asemenea, în lotul preliminar au fost incluși și Denis Drăguș, Louis Munteanu, Adrian Șut sau Valentin Mihăilă.

Convocările marchează începutul unei noi etape pentru echipa națională, sub conducerea lui Gheorghe Hagi, care încearcă să aducă un suflu nou prin promovarea mai multor jucători tineri și debutanți.