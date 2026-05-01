Rusia a aprobat extrădarea unui infractor condamnat în România la ani grei de închisoare

Autoritățile ruse au decis extrădarea în România a cetățeanului cu cetățenie română Vasile Rodideal, condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru fapte grave. Informația a fost relatată de agenția RIA Novosti, care o citează pe avocata acestuia, Lilia Mamasheva.

Decizia a fost luată de Procuratura Generală a Federației Ruse, în urma unei cereri formulate de Ministerul Justiției din România.

Avocata lui Rodideal a precizat că hotărârea de extrădare a fost contestată, însă instanța de fond a menținut decizia autorităților ruse. Apărarea a depus și un apel, dar termenul pentru examinarea acestuia nu a fost încă stabilit. Potrivit Liliei Mamasheva, dacă instanța de apel va confirma hotărârea primei instanțe, extrădarea către România ar putea avea loc.

Vasile Rodideal a fost reținut și arestat în Rusia în februarie 2025, la solicitarea Interpol. Autoritățile au descoperit că acesta locuia pe teritoriul rus sub o altă identitate, folosind numele Vasili Kravțov. Identitatea sa reală a fost stabilită prin compararea amprentelor digitale.

Potrivit Poliției Române, Rodideal a fost condamnat pentru mai multe infracțiuni, printre care constituirea și susținerea unei grupări de criminalitate organizată, deținerea ilegală de muniție destinată armelor de război, instigare neurmată de executare la omor calificat, instigare la deținerea unei bancnote false în vederea punerii în circulație și conducerea unui autoturism în perioada suspendării dreptului de a conduce.