O nouă înșelăciune face victime în România. Cum funcționează „Metoda creditul”

Publicat 13 iun. 2026, 23:44 Sursă realitatea.net

Doi tineri de 19 ani, un ucrainean și un moldovean, au fost reținuți sâmbătă de polițiștii din Cluj, după ce au lăsat o femeie cu o datorie uriașă la bancă.

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