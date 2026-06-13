Schimbare de plan pentru salariile bugetarilor. De ce refuză Eugen Tomac să trimită legea în Parlament

Legea salarizării unitare este întoarsă din drum de viitorul executiv. Premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunțat că proiectul nu va fi trimis în Parlament în forma actuală, subliniind că nicio reformă care afectează categorii profesionale majore nu poate fi promovată pe grabă.
Noua Lege a salarizării din sistemul bugetar intră în revizie majoră înainte de a ajunge pe masa deputaților și senatorilor. Premierul desemnat Eugen Tomac a tranșat problema proiectului apărut recent în spațiul public, declarând cu onestitate că documentul, în versiunea sa de acum, este inacceptabil. După o serie de consultări cu ministrul interimar al Muncii și o analiză amănunțită a textului, Tomac a avertizat că nicio reformă care lovește în categorii profesionale importante nu va primi undă verde de la viitorul executiv.
Oficialul a ținut să clarifice că scopul de bază al acestui act normativ nu este o majorare generală a lefurilor, ci o reașezare mult mai echitabilă a veniturilor în funcție de complexitatea muncii. Totuși, din cauza anomaliilor sesizate, premierul desemnat este decis să nu grăbească adoptarea. Acesta a anunțat o vară fierbinte, plină de dezbateri și dialog deschis cu sindicatele, menționând că, dacă negocierile se vor bloca, va apela la o decizie politică de consens între partide, obținută prin medierea președintelui României.
Planul pentru salariile bugetarilor: Modificări masive pentru a preveni scăderea veniturilor
Întrebat dacă ia în calcul abandonarea totală a proiectului și scrierea unei legi de la zero, Eugen Tomac a recunoscut că un astfel de demers ar fi extrem de dificil, însă a promis amendamente substanțiale. Obiectivul central al viitorului guvern este găsirea unei formule de compromis rezonabile, astfel încât noul cadru legislativ să aducă stabilitate și, mai ales, să garanteze că niciun salariu actual din sectorul public nu va scădea.
„Dacă această lege creează mai mult haos, nedreptate și dezamăgire, ea nu este utilă. O societate nu poate funcționa cu reglementări impuse prin care dezavantajăm o categorie sau alta de beneficiari. Am înțeles exact unde sunt punctele critice și dificultățile acestui proiect și avem nevoie de discuții așezate pentru a găsi un echilibru”, a explicat Tomac.
Miza uriașă din PNRR: România riscă să piardă 770 de milioane de euro
Dincolo de nemulțumirile sociale, presiunea timpului și a banilor europeni cântărește greu pe umerii noului cabinet. Premierul desemnat a subliniat că reforma salarizării unitare este un jalon strict în agenda europeană a țării. În cazul în care taberele politice și sociale nu vor ajunge la un numitor comun, iar legea va fi complet blocată sau respinsă, România va suferi o corecție financiară dură, urmând să piardă peste 770 de milioane de euro puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin PNRR.
Salariile demnitarilor vor fi înghețate: Anomalii uriașe în companiile de stat
În ceea ce privește veniturile aleșilor și ale înalților oficiali publici, Eugen Tomac a exclus ferm orice majorare în perioada următoare. Premierul desemnat a catalogat drept „corectă” soluția de înghețare a salariilor demnitarilor, dar a atras atenția asupra unei alte probleme de fond din sistemul românesc: discrepanțele uriașe de remunerare dintre ministere și subordonatele lor.
Tomac a taxat faptul că există directori și angajați în cadrul unor companii de stat care încasează, lună de lună, salarii de câteva ori mai mari decât miniștrii care le gestionează și care poartă întreaga responsabilitate legală. Oficialul a concluzionat că această anomalie reprezintă o vulnerabilitate serioasă a sistemului public, care va trebui abordată separat, într-o dezbatere viitoare extrem de serioasă.