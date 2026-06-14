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Tensiuni la Geneva înainte de Summitul G7: Donald Trump și liderii lumii decid soarta economiei globale

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat14 iun. 2026, 20:55
SursăRealitatea PLUS

Mii de oameni au ieșit în stradă la Geneva în semn de protest, cu doar câteva ore înainte de începerea oficială a Summitului G7 din Evian, Franța. Întâlnirea la nivel înalt se anunță una extrem de tensionată, pe agenda liderilor globali aflându-se decizii economice și geopolitice majore, capabile să schimbe echilibrul global.

Discuții cruciale și o întâlnire de gală la Versailles

Summitul din acest an aduce în prim-plan negocieri de o importanță critică. Președintele american Donald Trump urmează să participe la o serie de întrevederi bilaterale strategice cu omologii săi străini pentru a debloca marile dosare de pe masa G7. Miza discuțiilor este uriașă, vizând de la acordurile comerciale internaționale și până la securitatea globală.

Imediat după încheierea lucrărilor oficiale din Evian, atenția se va muta în regiunea pariziană. Donald Trump se va deplasa la Versailles pentru o întâlnire privată și de mare impact diplomatic cu președintele francez Emmanuel Macron.

Transmisie specială de la fața locului

Evenimentul beneficiază de o acoperire media exclusivă pentru publicul din România. Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist român invitat oficial de Casa Albă la acest summit și transmite în direct toate detaliile, culisele negocierilor și atmosfera din mijlocul protestelor de la Geneva.

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